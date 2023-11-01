ua en ru
Ср, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДТЭК модернизировал 5 энергообъектов для наиболее энергодефицитных районов в Киевской области

Среда 01 ноября 2023 17:39
UA EN RU
ДТЭК модернизировал 5 энергообъектов для наиболее энергодефицитных районов в Киевской области Фото: ДТЭК модернизировал пять энергообъектов для наиболее энергодефицитных районов в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

"ДТЭК Киевские региональные электросети" завершил модернизацию пяти энергообъектов наиболее энергодефицитных районов области: Обуховского, Бучанского и Броварского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

По данным компании, обновление оборудования помогло энергетикам повысить надежность электроснабжения жителей и ряда социально важных объектов в этих районах.

В частности, на пяти объектах Киевской области энергетики ДТЭК заменили электрооборудование более мощным. Построили новые линии, обновили силовые трансформаторы, исчерпавшие срок эксплуатации и морально и физически устаревшие или разрушенные в результате боевых действий.

Модернизацию энергообъектов провели на средства инвестиционной программы компании. Общий объем инвестиций в обновление составил почти 295 миллионов гривен.

"Несмотря на войну, "ДТЭК Сети" продолжает создавать инфраструктуру для восстановления Украины и восстановления экономики. Эти работы направлены на то, чтобы повысить устойчивость энергетической инфраструктуры. Благодаря строительству новых линий и модернизированным подстанциям, накануне зимы, мы снизили аварийные риски и повысили надежность работы электросети10 кВ, питающего всю Киевскую область и в частности, энергодефицитных районах", - подчеркнул Виталий Шайда, генеральный директор компании.

В Обуховском энергоузле было построено и реконструировано четыре линии среднего и высокого напряжения, что обеспечило надежное электроснабжение более 11,5 тыс. жилых домов и учреждений.

В Бучанском и Броварском районах была завершена реконструкция двух высоковольтных подстанций. Они нуждались в модернизации из-за растущего спроса на новые электрические мощности и повреждения в результате боевых действий.

Реконструированные подстанции обеспечивают надежное энергопитание домов и критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Супероружие Израиля. На что способна ПРО Arrow 3 и есть ли шанс у Украины ее получить
Супероружие Израиля. На что способна ПРО Arrow 3 и есть ли шанс у Украины ее получить
DAILY
Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области