ДТЕК інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію і ремонт електромереж для підготовки до зими

"Напередодні опалювального сезону ОСР ДТЕК Мережі продовжують інвестувати в стійкість мереж і розвивати їх. Зокрема, за перше півріччя 2024 року у рамках інвестиційної програми загальний обсяг інвестицій з початку 2024 року становить понад 2,2 млрд грн. До кінця року плануємо додатково інвестувати понад 2,6 млрд грн в розвиток і оновлення енергоінфраструктури", – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Крім того, компанія активно працює над заміною застарілих лічильників на сучасні "розумні" аналоги. У першому півріччі вже було замінено 89,5 тисячі лічильників, а до кінця року планується встановити ще 91,9 тисячі нових пристроїв.

В компанії також звертають увагу на важливість підготовки внутрішньобудинкових мереж до зими. Тому ЖЕКи, ОСББ та інші керуючі компанії закликають провести технічне обслуговування своїх мереж, оскільки у 25% випадків перебої з електропостачанням відбуваються через аварії саме на прибудинкових електромережах.

Раніше повідомлялося, що з початку 2024 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 2 млрд грн власних коштів у ремонт та відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів теплоелектростанцій.