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ДТЭК инвестировал более 2 млрд грн в модернизацию и ремонт электросетей для подготовки к зиме

Фото: ДТЭК инвестировал более 2 млрд грн в модернизацию и ремонт электросетей (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В первом полугодии 2024 года ДТЭК отремонтировал более 9,2 тысячи км линий электропередачи и обновил 3,3 тысячи энергообъектов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"В преддверии отопительного сезона ОСР ДТЭК Сети продолжают инвестировать в устойчивость сетей и развивать их. В частности, за первое полугодие 2024 г. в рамках инвестиционной программы общий объем инвестиций с начала 2024 г. составляет более 2,2 млрд грн. До конца года планируем дополнительно инвестировать более 2,6 млрд грн в развитие и обновление энергоинфраструктуры", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Кроме того, компания активно работает над заменой устаревших счетчиков на современные "умные" аналоги. В первом полугодии уже было заменено 89,5 тысяч счетчиков, а к концу года планируется установить еще 91,9 тысяч новых устройств.

В компании также обращают внимание на важность подготовки внутридомовых сетей к зиме. Поэтому ЖЭКи, ОСМД и другие управляющие компании призывают провести техническое обслуживание своих сетей, поскольку в 25% случаев перебои с электроснабжением происходят из-за аварий именно на придомовых электросетях.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 2 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций.

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ДТЭКЭлектроэнергия