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ДТЕК інвестує у розподілену генерацію для збільшення стійкості енергосистеми, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Юлія Бойко

ДТЕК розвиває розподілену генерацію в Україні для збільшення стійкості енергетичної системи до обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Ми зараз - найбільший інвестор у розподілену генерацію. Це дійсно зробить українську енергосистему більш стійкою до атак, - сказав він.  

Тімченко нагадав, що компанія ДТЕК наголошує на необхідності розвитку розподіленої генерації з перших місяців повномасштабної війни.    

Він пояснив, що декілька ракет можуть знищити теплову електростанцію, тоді як на вітровій електростанції вони зможуть пошкодити лише один-два вітряки.   

Водночас Тімченко додав, що для розвитку розподіленої генерації ДТЕК потребує боргового фінансування.  

"Комерційні банки не кредитують українські компанії без гарантій експортно-кредитних агентств, які мають отримати ліміти від своїх урядів. Україна зараз знаходиться в червоній зоні ризиків. Зараз ми обговорюємо таке страхування з одним із європейських фондів, щоб розблокувати фінансування другої черги Тилігульської ВЕС", - підкреслив очільник ДТЕК.  

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК Ріната Ахметова ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю в 114 МВт в 100 км від лінії фронту. 

Це перша в світі вітроелектростанція, яка була побудована в умовах війни.

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