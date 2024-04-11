ДТЭК инвестирует в распределенную генерацию для увеличения устойчивости энергосистемы, - Тимченко

ДТЭК развивает распределенную генерацию в Украине для увеличения устойчивости энергетической системы к обстрелам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.
"Мы сейчас – крупнейший инвестор в распределенную генерацию. Это действительно сделает украинскую энергосистему более устойчивой к атакам", – сказал он.
Тимченко напомнил, что компания ДТЭК отмечает необходимость развития распределенной генерации с первых месяцев полномасштабной войны.
Он пояснил, что несколько ракет могут уничтожить тепловую электростанцию, тогда как на ветровой электростанции они смогут повредить только одну-две ветряки.
В то же время Тимченко добавил, что для развития распределенной генерации ДТЭК нуждается в долговом финансировании.
"Коммерческие банки не кредитуют украинские компании без гарантий экспортно-кредитных агентств, которые должны получить лимиты от своих правительств. Украина сейчас находится в красной зоне рисков. Сейчас мы обсуждаем такое страхование с одним из европейских фондов, чтобы разблокировать финансирование второй очереди Тилигульской ВЭС", – подчеркнул глава ДТЭК.
Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью в 114 МВт в 100 км от линии фронта.
Это первая в мире ветроэлектростанция, построенная в условиях войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.