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ДТЕК інвестує 4 млрд гривень у відновлення електромереж у 2024 році

Фото: ДТЕК інвестує 4 млрд гривень у відновлення електромереж у 2024 році (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

У 2024 році оператори системи розподілу ДТЕК Мережі планують інвестувати близько 4 мільярдів гривень в оновлення електроінфраструктури Києва, Київщини Одещини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Оператори системи розподілу продовжують робити все необхідне, щоб електропостачання було надійним та якісним. Загальний обсяг інвестиційних програм планується на рівні майже 4 мільярди гривень у 2024 році. Завдяки будівництву нових ліній, підстанцій та модернізації існуючих, ми зменшуємо аварійні ситуації і забезпечимо стабільну роботу електромереж для наших клієнтів, шкіл, лікарень й інших підприємств та установ", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі. 

Зокрема, у Києві компанія планує реконструювати 4 великі високовольтні підстанції, що підвищить надійність електропостачання понад 73 тисяч родин у Святошинському, Голосіївському та Солом’янському районах столиці. 

Також на Київщині цьогоріч ДТЕК розпочне роботи з будівництва нової кабельної лінії для резервного живлення 7 підстанцій. Завдяки цьому і реконструкції високовольтної підстанції у разі аварій енергетики зможуть зменшити тривалість відключення для понад 17 тисяч родин Обухівщини.  

В рамках інвестиційної програми в Одеській області продовжується реконструкція трьох високовольтних підстанцій 110 кВ. Очікується, що це знизить ризик аварій для 110 тисяч клієнтів і 20 соціально важливих об’єктів. 

Водночас у Дніпрі цьогоріч енергетики планують виконати реконструкцію на одній із вузлових підстанцій. Згідно із повідомленням, це забезпечить надійним електропостачанням понад 15 тисяч родин та промислові підприємства міста й створить резерв потужності для підключення нових клієнтів. 

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК інвестував понад 20 млрд гривень у проходження опалювального сезону.

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