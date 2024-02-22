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ДТЭК инвестирует 4 млрд гривен в восстановление электросетей в 2024 году

Фото: ДТЭК инвестирует 4 млрд гривен в восстановление электросетей в 2024 году (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В 2024 году операторы системы распределения ДТЭК Сети планируют инвестировать около 4 миллиарда гривен в обновление электроинфраструктуры Киева, Киевщины Одесщины и Днепропетровщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Операторы системы распределения продолжают делать все необходимое, чтобы электроснабжение было надежным и качественным. Общий объем инвестиционных программ планируется на уровне почти 4 миллиарда гривен в 2024 году. Благодаря строительству новых линий, подстанций и модернизации существующих мы уменьшаем аварийные ситуации и обеспечим стабильную работу электросетей для наших клиентов, школ, больниц и других предприятий и учреждений", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

В частности, в Киеве компания планирует реконструировать 4 больших высоковольтных подстанций, что повысит надежность электроснабжения более 73 тысяч семей в Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Также в Киевской области ДТЭК начнет работы по строительству новой кабельной линии для резервного питания 7 подстанций. Благодаря этому и реконструкции высоковольтной подстанции в случае аварий энергетики смогут снизить продолжительность отключения для более 17 тысяч семей Обуховщины.

В рамках инвестиционной программы в Одесской области продолжается реконструкция трех высоковольтных подстанций 110 кВ. Ожидается, что это снизит риск аварий для 110 000 клиентов и 20 социально важных объектов.

В то же время в Днепре энергетики планируют выполнить реконструкцию на одной из узловых подстанций. Согласно сообщению, это обеспечит надежным электроснабжением более 15 тысяч семей и промышленных предприятий города и создаст резерв мощности для подключения новых клиентов.

Напомним, в 2023 году ДТЭК инвестировал более 20 млрд гривен в прохождение отопительного сезона.

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ДТЭК