ДТЭК инвестировал в восстановление электросетей Киевской области 300 млн гривен, - Тимченко

"Восстановление электросетей Киевской области стало беспрецедентной по своим масштабам ремонтной кампанией. За 45 дней было восстановлено 10 тысяч линий электропередачи, часть из которых были разрушены полностью, и порядка 3 тысяч трансформаторных подстанций. Задействовано свыше тысячи специалистов компании и более 150 аварийно-ремонтных бригад. Компания инвестировала в восстановление электроснабжение порядка 300 млн грн, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для 260 тысяч семей в Киевской области, пострадавших от российской оккупации", - сообщил глава ДТЭК.

Изначально завершить восстановительные работы планировалось за 60 дней, до 1 июня.

Чтобы ускорить процесс, компания дополнительно привлекла свои аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей.

По словам гендиректора ДТЭК, впереди второй еще более тяжелый этап - восстановление резервных источников и более надежных схем электропитания.

На этом этапе будет инвестировано не менее 600 млн грн, отметил глава ДТЭК.

В целом, с начала войны, энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1,6 млн семей в 5 регионах. Это Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Одесская области и город Киев.

"С первого дня войны наши энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинских граждан. Всего за 84 дня боевых действий энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 1,6 миллиона украинских семей", - сообщил гендиректор ДТЭК.