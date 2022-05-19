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ДТЕК інвестував у відновлення електромереж Київської області 300 млн гривень, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК інвестувала 300 млн грн у відновлення зруйнованих війною електричних мереж Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Максима Тімченка.

"Відновлення електромереж Київської області стало безпрецедентною за своїми масштабами ремонтною кампанією. За 45 днів було відновлено 10 тисяч ліній електропередачі, частина з яких були зруйновані повністю, і близько 3 тисяч трансформаторних підстанцій. Задіяно понад тисячу фахівців компанії та понад 150 аварійно-ремонтних бригад. Компанія інвестувала у відновлення електропостачання близько 300 млн грн, щоб якомога швидше повернути електропостачання для 260 тисяч сімей в Київській області, постраждалих від російської окупації", - повідомив глава ДТЕК.

Спочатку завершити відновлювальні роботи планувалося за 60 днів, до 1 червня.

Щоб прискорити процес, компанія додатково залучила свої аварійно-ремонтні бригади з Дніпропетровської та Одеської областей.

За словами гендиректора ДТЕК, попереду другий ще більш важкий етап-відновлення резервних джерел і більш надійних схем електроживлення.

На цьому етапі буде інвестовано не менше 600 млн грн, зазначив глава ДТЕК.

В цілому, з початку війни, енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1,6 млн сімей в 5 регіонах. Це Київська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська області та місто Київ.

"З першого дня війни наші енергетики докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше повернути світло в будинки українських громадян. Всього за 84 дні бойових дій енергетики ДТЕК відновили електропостачання більш ніж 1,6 мільйона українських сімей", - повідомив гендиректор ДТЕК.

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ДТЕКМаксим Тимченко