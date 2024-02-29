ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК імпортував вже понад 300 тисяч тонн вугілля для проходження опалювального сезону

Четвер 29 лютого 2024 20:18
UA EN RU
ДТЕК імпортував вже понад 300 тисяч тонн вугілля для проходження опалювального сезону Фото: ДТЕК імпортував вже понад 300 тисяч тонн вугілля для проходження опалювального сезону (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

ДТЕК доставила в Україну 308 тис. тонн імпортного вугілля з Польщі, що дозволило посилити надійність української енергосистеми взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що це понад 75% від загального законтрактованого компанією на увесь опалювальний сезон обсягу палива.

В ДТЕК підкреслили, що вугілля із-за кордону дозволило створити додатковий запас міцності й посилити надійність теплової генерації та української енергосистеми, особливо в піки споживання електроенергії.

"До закінчення опалювального сезону менше двох місяців. Для того, щоб попри війну проходити його планово, усі готувалися заздалегідь. Щомісяця вводили нові вугільні лави, аби максимізувати і зберегти видобуток вугілля на достатньому для надійної роботи теплоелектростанцій рівні", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Він додав, що підстраховка імпортним паливом дозволила компанії втримати обсяги вугілля на складах на необхідному рівні, а також збільшити власні запаси.

Раніше енергетики ДТЕК закінчили ремонт енергоблоку однієї з теплоелектростанцій, що був пошкоджений внаслідок масованих обстрілів минулої зими. Це вже 10-й енергоблок, відновлений компанією після ворожих атак.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Опалювальный сезон
NEWS
"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна
"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС