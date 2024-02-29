ДТЭК импортировал уже более 300 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона

ДТЭК доставила в Украину 308 тыс. тонн импортного угля из Польши, что позволило усилить надежность украинской энергосистемы зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что это более 75% общего законтрактованного компанией на весь отопительный сезон объема топлива.

В ДТЭК подчеркнули, что уголь из-за границы позволил создать дополнительный запас прочности и усилить надежность тепловой генерации и украинской энергосистемы, особенно в пике потребления электроэнергии.

"До окончания отопительного сезона меньше двух месяцев. Для того, чтобы, несмотря на войну, проходить его планово, все готовились заранее. Ежемесячно вводили новые угольные скамьи, чтобы максимизировать и сохранить добычу угля на достаточном для надежной работы теплоэлектростанций уровне", - подчеркнул генеральный директор. Ильдарь Салеев.

Он добавил, что подстраховка импортным топливом позволила компании удержать объемы угля на складах на требуемом уровне, а также увеличить собственные запасы.

Ранее энергетики ДТЭК закончили ремонт энергоблока одной из теплоэлектростанций, поврежденный в результате массированных обстрелов прошлой зимой. Это уже 10-й энергоблок, восстановленный компанией после вражеских атак.