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ДТЭК импортировал уже более 300 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона

Четверг 29 февраля 2024 20:18
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ДТЭК импортировал уже более 300 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона Фото: ДТЭК импортировал уже более 300 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

ДТЭК доставила в Украину 308 тыс. тонн импортного угля из Польши, что позволило усилить надежность украинской энергосистемы зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что это более 75% общего законтрактованного компанией на весь отопительный сезон объема топлива.

В ДТЭК подчеркнули, что уголь из-за границы позволил создать дополнительный запас прочности и усилить надежность тепловой генерации и украинской энергосистемы, особенно в пике потребления электроэнергии.

"До окончания отопительного сезона меньше двух месяцев. Для того, чтобы, несмотря на войну, проходить его планово, все готовились заранее. Ежемесячно вводили новые угольные скамьи, чтобы максимизировать и сохранить добычу угля на достаточном для надежной работы теплоэлектростанций уровне", - подчеркнул генеральный директор. Ильдарь Салеев.

Он добавил, что подстраховка импортным топливом позволила компании удержать объемы угля на складах на требуемом уровне, а также увеличить собственные запасы.

Ранее энергетики ДТЭК закончили ремонт энергоблока одной из теплоэлектростанций, поврежденный в результате массированных обстрелов прошлой зимой. Это уже 10-й энергоблок, восстановленный компанией после вражеских атак.

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ДТЭК Отопительный сезон
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