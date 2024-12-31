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ДТЕК імпортує газ для енергобезпеки України

Фото: ДТЕК імпортує газ для енергобезпеки України (прес-служба компанії)
Автор: Юлія Бойко

Європейський трейдинговий підзроділ ДТЕК – D.Trading здійснив продаж імпортованого природного газу державній компанії "Нафтогаз України" на "Українській енергетичній біржі" (УЕБ) для підсилення енергетичної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення D.Trading.

Зазначається, що імпорт потрібен для стабільного газопостачання на випадок можливих криз, зокрема після припинення транзиту газу територією України.

Постачання газу заплановане на січень 2025 року. Водночас у перспективі можливі додаткові імпортні поставки.

"Ця угода – важливий внесок у стабільне проходження опалювального сезону. Разом із доставкою зрідженого газу із США, постачання імпортованого газу – це ще один крок у нашій спільній роботі над зміцненням енергетичної незалежності України", - сказав генеральний директор D.Trading Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, минулого тижня ДТЕК Ріната Ахметова отримав першу партію скрапленого газу зі США.

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