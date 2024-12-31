ДТЭК импортирует газ для энергобезопасности Украины

Отмечается, что импорт нужен для стабильного газоснабжения на случай возможных кризисов, в частности после прекращения транзита газа по территории Украины.

Поставка газа запланирована на январь 2025 года. В то же время в перспективе возможны дополнительные импортные поставки.

"Это соглашение - важный вклад в стабильное прохождение отопительного сезона. Вместе с доставкой сжиженного газа из США, поставки импортируемого газа - это еще один шаг в нашей совместной работе над укреплением энергетической независимости Украины", - сказал генеральный директор D.Trading Дмитрий Сахарук.

Напомним, на прошлой неделе ДТЭК Рината Ахметова получил первую партию сжиженного газа из США.