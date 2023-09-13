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ДТЕК імпортує 210 тисяч тонн вугілля для стабільного проходження зими

Фото: ДТЕК імпортує 210 тисяч тонн вугілля для стабільного проходження зими (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

"ДТЕК Енерго" законтрактував 210 тисяч тонн вугілля з Польщі для стабільного проходження майбутнього опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що в рамках контракту на імпорт палива постачання енергетичного вугілля триватиме протягом усього опалювального сезону, починаючи з вересня цього року і до березня наступного.

Перші партії вугілля очікуються вже цього тижня.

Водночас генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв додав, що для теплоелектростанцій компанії пріоритетним залишається використання вугілля власного видобутку.

"Проте, в умовах війни, непрогнозованих дій ворога та підвищеного навантаження, які теплоелектростанції компанії несуть останні місяці, додаткові обсяги імпортного палива дозволять "підстрахувати" та надати додатковий запас міцності для стійкішого проходження тепловою генерацією найближчого опалювального сезону", - підкреслив він.

Нагадаємо, в серпні теплоелектростанції ДТЕК наростили відпуск електроенергії на третину. 

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