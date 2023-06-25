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ДТЕК готовий поділитись з британськими енергетиками досвідом швидкого будівництва ВЕС, - Тімченко

Новость на русском →
Неділя 25 червня 2023 20:36
ДТЕК готовий поділитись з британськими енергетиками досвідом швидкого будівництва ВЕС, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК готова поділитись з британськими енергетиками досвідом швидкого будівництва вітрових електростанцій на прикладі Тилігульської ВЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка британському The Telegraph.

"Знаєте, ми поділимося своїми знаннями, як робити все швидко", - розказує топ-менеджер в інтерв’ю, описуючи складні процеси будівництва Тилігульскої ВЕС, з якими компанія зіштовхнулася протягом 2022 року.

Тімченко вважає, що Україна може стати великим постачальником зеленої енергії для Європи.

Він також підкреслив, що в довгостроковій перспективі ДТЕК орієнтується на відновлювальні джерела енергії, щоб зробити свої активи чистішими, більш розподіленими та стійкими до атак.

У The Telegraph зазначили, що Британії в середньому потрібно близько 10 років для будівництва вітрової електростанції, тоді як ДТЕК побудував Тилігульську ВЕС за 7 місяців в 60 милях (100 км, - ред.) від лінії фронту.

Нагадаємо, ДТЕК у середині травня запустив у роботу останню, 19-ту вітротурбіну першої черги Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт. Це перша у світі вітроелектростанція, яку будують під час війни.

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