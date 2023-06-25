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ДТЭК готов поделиться с британскими энергетиками опытом быстрого строительства ВЭС, - Тимченко

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Воскресенье 25 июня 2023 20:36
ДТЭК готов поделиться с британскими энергетиками опытом быстрого строительства ВЭС, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК готова поделиться с британскими энергетиками опытом быстрого строительства ветровых электростанций на примере Тилигульской ВЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ДТЭК Максима Тимченко британскому The Telegraph.

"Знаете, мы поделимся своими знаниями, как делать все быстро", - рассказывает топ-менеджер в интервью, описывая сложные процессы строительства Тилигульской ВЭС, с которыми компания столкнулась в течение 2022 года.

Тимошенко считает, что Украина может стать крупным поставщиком зеленой энергии для Европы.

Он также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе ДТЭК ориентируется на возобновляемые источники энергии, чтобы сделать свои активы более чистыми, более распределенными и устойчивыми к атакам.

В The Telegraph отметили, что Британии в среднем требуется около 10 лет для строительства ветровой электростанции, тогда как ДТЭК построил Тилигульскую ВЭС за 7 месяцев в 60 милях (100 км, - ред.) от линии фронта.

Напомним, ДТЭК в середине мая запустил в работу последнюю, 19-ю ветротурбину первой очереди Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт. Это первая в мире ветроэлектростанция, строящаяся во время войны.

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