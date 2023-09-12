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"ДТЕК Енерго" збільшив капітальні інвестиції в 2,4 рази за підсумками першого півріччя цього року

Вівторок 12 вересня 2023 13:42
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"ДТЕК Енерго" збільшив капітальні інвестиції в 2,4 рази за підсумками першого півріччя цього року Фото: "ДТЕК Енерго" збільшив капітальні інвестиції в 2,4 рази за підсумками першого півріччя цього року (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Попри війну капітальні інвестиції "ДТЕК Енерго" у ТЕС і шахти у першому півріччі цього року зросли у 2,4 рази - до 4 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансову звітність компанії, опубліковану на Лондонській фондовій біржі.

За даними "ДТЕК Енерго", завдяки вкладенням у капітальні та поточні ремонти, у січні-червні цього року вдалося відремонтувати 7 енергоблоків ТЕС (13 - станом на 7 вересня), ще стільки ж на той період знаходилося в ремонті.

Це дозволило підтримати стійкість української енергосистеми та готувати її до майбутнього опалювального сезону. Всього ж за підсумками цього року планується відремонтувати 27 енергоблоків.

В "ДТЕК Енерго" зазначили, що завдяки інвестиціям у вуглевидобуток, у січні – червні цього року шахтарям вдалося ввести в роботу 14 нових вугільних лав. Всього ж за підсумками року заплановано ввести 27 лав. Це дозволяє підтримувати необхідні для стійкої роботи українських ТЕС темпи видобутку вугілля.

Згідно з фінансовою звітністю, у першому півріччі цього року виручка компанії "ДТЕК Енерго" впала на 6,5% - до 29,9 млрд грн, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Як зазначається, це відбулося, передусім, за рахунок зниження обсягів продажу електроенергії на 20%, що було спричинене масованими атаками ворога на енергетичні підприємства компанії.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС "ДТЕК Енерго" були атаковані росією понад 40 разів.

Нагадаємо, раніше в "ДТЕК Енерго" повідомляли, що загалом у 2023 році у планові ремонти ТЕС і підготовку лав компанія планує інвестувати понад 11 млрд грн.

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