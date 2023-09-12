"ДТЭК Энерго" увеличил капитальные инвестиции в 2,4 раза по итогам первого полугодия этого года

Несмотря на войну, капитальные инвестиции "ДТЭК Энерго" в ТЭС и шахты в первом полугодии этого года выросли в 2,4 раза - до 4 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовую отчетность компании, опубликованную на Лондонской фондовой бирже.

По данным "ДТЭК Энерго", благодаря вложениям в капитальные и текущие ремонты, в январе-июне этого года удалось отремонтировать 7 энергоблоков ТЭС (13 - по состоянию на 7 сентября), еще столько же на тот период находилось в ремонте.

Это позволило поддержать устойчивость украинской энергосистемы и готовить ее к предстоящему отопительному сезону. Всего же по итогам этого года планируется отремонтировать 27 энергоблоков.

В "ДТЭК Энерго" отметили, что благодаря инвестициям в угледобычу, в январе - июне этого года шахтерам удалось ввести в работу 14 новых угольных рядов. Всего же по итогам года запланировано ввести 27 лав. Это позволяет поддерживать необходимые для устойчивой работы украинских ТЭС темпы добычи угля.

Согласно финансовой отчетности, в первом полугодии этого года выручка компании "ДТЭК Энерго" упала на 6,5% - до 29,9 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается, это произошло прежде всего за счет снижения объемов продаж электроэнергии на 20%, что было вызвано массированными атаками врага на энергетические предприятия компании.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения ТЭС "ДТЭК Энерго" были атакованы россией более 40 раз.

Напомним, ранее в "ДТЭК Энерго" сообщали, что всего в 2023 году в плановые ремонты ТЭС и подготовку рядов компания планирует инвестировать более 11 млрд грн.