В "ДТЭК Энерго" заявили, что создали достаточный запас угля на Запорожской ТЭС на случай блокады 

"Запорожская ТЭС и дальше работает - блок №3 несет нагрузку 250 МВт. За последний период на складах Запорожской ТЭС было аккумулировано 44 тыс. топлива, этих запасов достаточно на бесперебойную работу в течение нескольких недель", - написал он.

Салеев отметил, что пока нет возможности пополнять составы станции углем из-за того, что оккупанты уничтожили или заблокировали все железнодорожные подъезды к станции.

ДТЭК совместно с Министерством энергетики и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг прорабатывают вопросы перехода Запорожской ТЭС на резервное топливо.

Напомним, все шахты ДТЭК продолжают работу и отгрузки топлива на украинские ТЭС для бесперебойной работы энергосистемы в условиях военной агрессии России против Украины.