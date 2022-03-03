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В "ДТЭК Энерго" заявили, что создали достаточный запас угля на Запорожской ТЭС на случай блокады 

Автор: Артем Горовенко

Запасов угля на Запорожской ТЭС, подъездные пути к которой заблокировали российские оккупанты, хватит на несколько недель непрерывной работы станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева в Facebook.

"Запорожская ТЭС и дальше работает - блок №3 несет нагрузку 250 МВт. За последний период на складах Запорожской ТЭС было аккумулировано 44 тыс. топлива, этих запасов достаточно на бесперебойную работу в течение нескольких недель", - написал он.

Салеев отметил, что пока нет возможности пополнять составы станции углем из-за того, что оккупанты уничтожили или заблокировали все железнодорожные подъезды к станции.

ДТЭК совместно с Министерством энергетики и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг прорабатывают вопросы перехода Запорожской ТЭС на резервное топливо.

Напомним, все шахты ДТЭК продолжают работу и отгрузки топлива на украинские ТЭС для бесперебойной работы энергосистемы в условиях военной агрессии России против Украины.

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