UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В "ДТЭК Энерго" заявили, что продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы

Автор: Артем Горовенко

ТЭС и шахты "ДТЭК Энерго" продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы в условиях войны с Россией.

Об этом говорится в сообщении компании.

В работе 15 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", 21 - находится в резерве. Работающие блоки несут суммарную нагрузку 2727 МВт.

Все теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго", кроме ЛуТЭС, работают. Луганская ТЭС остановлена из-за боевых действий в городе Счастье.

Все шахты компании работают в штатном режиме. Горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы.

Работа машиностроительных предприятий - Corum Group приостановлена, поскольку это не критично необходимо для обеспечения производственного цикла.

Склады станций обеспечены достаточными запасами угля.

На сегодня это 510 тыс. т. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию.

"Энергетики и антикризисные штабы работают в режиме 24/7. Для обеспечения безопасности энергетиков максимальное количество работников продолжает работать удаленно. На предприятиях находятся лишь критически необходимые для их функционирования сотрудники. Мы заботимся об их безопасности", - сообщили в компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКВторжение России в Украину