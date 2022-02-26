В "ДТЭК Энерго" заявили, что продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы

ТЭС и шахты "ДТЭК Энерго" продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы в условиях войны с Россией.
Об этом говорится в сообщении компании.
В работе 15 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", 21 - находится в резерве. Работающие блоки несут суммарную нагрузку 2727 МВт.
Все теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго", кроме ЛуТЭС, работают. Луганская ТЭС остановлена из-за боевых действий в городе Счастье.
Все шахты компании работают в штатном режиме. Горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы.
Работа машиностроительных предприятий - Corum Group приостановлена, поскольку это не критично необходимо для обеспечения производственного цикла.
Склады станций обеспечены достаточными запасами угля.
На сегодня это 510 тыс. т. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию.
"Энергетики и антикризисные штабы работают в режиме 24/7. Для обеспечения безопасности энергетиков максимальное количество работников продолжает работать удаленно. На предприятиях находятся лишь критически необходимые для их функционирования сотрудники. Мы заботимся об их безопасности", - сообщили в компании.