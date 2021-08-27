ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"ДТЭК Энерго" закончила полугодие с убытком 484 млн гривен из-за кризиса в энергетике

Новина українською →
Киев, Пятница 27 августа 2021 18:30
"ДТЭК Энерго" закончила полугодие с убытком 484 млн гривен из-за кризиса в энергетике Фото: названа сумма убытков ДТЭК Энерго за полгода 2021 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

По результатам 6 месяцев 2021 компания "ДТЭК Энерго" получила чистый убыток в 484 млн грн из-за кризиса в энергетической отрасли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Основная причина - затяжной кризис в энергетической отрасли, что создало многомиллиардные долги между участниками рынка. По состоянию на 30 июня общая задолженность со стороны государственных компаний составляла 9,7 млрд грн", - сообщили в "ДТЭК Энерго".

Выручка компании за отчетный период составила 23,5 млрд грн, что на 15% выше показателя первого полугодия 2020 года.

"Рост выручки в основном произошел за счет увеличения объемов отпуска электроэнергии на 14,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда действовали искусственные ограничения ТЭС на производство электроэнергии", - пояснили в компании.

Однако на финансовых показателях "ДТЭК Энерго" положительно отразилось завершение в мае 2021 года реструктуризации займов.

ДТЭК Энерго в первом полугодии 2021 года практически удвоил капитальные инвестиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,04 млрд грн.

"Компания активно готовится к отопительному сезону - добывает и импортирует уголь, ремонтирует энергоблоки теплоэлектростанций. За первое полугодие в ремонтную кампанию энергоблоков было инвестировано 878 млн грн, всего в этом году планируется инвестировать в ремонты ТЭС почти 2,5 млрд грн", - подытожили в "ДТЭК Энерго".

Как сообщалось, государственная компания "Центрэнерго" объявила аукцион по продаже 874 млн кВт.час базовой нагрузки на сумму 3,6 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС
NEWS
COVID-сертификат стал доступен всем. "Дия" завершила бета-тестирование
COVID-сертификат стал доступен всем. "Дия" завершила бета-тестирование
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес