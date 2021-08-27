"ДТЕК Енерго" закінчила півріччя зі збитком 484 млн гривень через кризу в енергетиці

За результатами 6 місяців 2021 року компанія "ДТЕК Енерго" отримала чистий збиток в 484 млн грн через кризу в енергетичній галузі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Основна причина - затяжна економічна криза в енергетичній галузі, що створила багатомільярдні борги між учасниками ринку. За станом на 30 червня загальна заборгованість з боку державних компаній становила 9,7 млрд грн", - повідомили в "ДТЕК Енерго".

Виручка компанії за звітний період склала 23,5 млрд грн, що на 15% вище показника першого півріччя 2020 року.

"Зростання виручки в основному відбулося за рахунок збільшення обсягів відпуску електроенергії на 14,5% в порівнянні з першим півріччям 2020 року, коли діяли штучні обмеження ТЕС на виробництво електроенергії", - пояснили в компанії.

Однак на фінансових показниках "ДТЕК Енерго" позитивно відбилося завершення в травні 2021 року реструктуризації позик.

ДТЕК Енерго в першому півріччі 2021 року практично подвоїв капітальні інвестиції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 2,04 млрд грн.

"Компанія активно готується до опалювального сезону - видобуває та імпортує вугілля, ремонтує енергоблоки теплоелектростанцій. За перше півріччя в ремонтну кампанію енергоблоків було інвестовано 878 млн грн, всього в цьому році планується інвестувати в ремонти ТЕС майже 2,5 млрд грн", - підсумували в "ДТЕК Енерго".