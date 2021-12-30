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"ДТЭК Энерго" вложил в ремонт ТЭС 2,6 млрд гривен в 2021 году

Автор: Наталия Гурковская

В 2021 году "ДТЭК Энерго" инвестировала в ремонтную кампанию блоков ТЭС, общестанционного оборудования, зданий и сооружений составляют 2,6 млрд. грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Это средства, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы теплоэлектростанций, прежде всего в период отопительного сезона. Энергетики реализовали 29 плановых ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. Соответствующие работы были проведены на блоках Криворожской, Приднепровской, Запорожской, Кураховской, Луганской, Бурштынской, Добротворской, Ладыжинской ТЭС", - сообщили в компании.

На стадии реализации находятся 4 ремонта блоков на Луганской, Ладыжинской, Кураховской и Приднепровской ТЭС.

"Длительное время ТЭС ДТЭК Энерго продолжают работать максимальным составом оборудования. В пики нагрузки задействованы до 32 блоков компании из всех 43-45 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. ДТЭК Энерго продолжает активно вкладывать в ремонтные работы и делает все необходимое, чтобы обеспечить светом и теплом дома украинцев. И это несмотря на то, что долги на балансирующем рынке перед нашими генерациями на сегодняшний день составляют почти 1,1 млрд грн. Это средства, которые могли бы быть направлены на ремонтную кампанию", - цитирует пресс-служба генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Как сообщалось, в Киеве и Киевской области не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением электричества с 29 декабря по 10 января.

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