"ДТЕК Енерго" вклав понад 890 млн гривень в ремонти ТЕС з початку року

Компанія "ДТЕК Енерго" вклала понад 890 млн гривень в ремонти теплових електростанцій з початку року в рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Окрім відновлювальних робіт, що тривають на генеруючих підприємствах компанії внаслідок атак росії, в рамках цьогорічної ремонтної кампанії, енергетики посилено готують і енергоблоки.

Наразі в процесі реалізації на різних стадіях готовності сім ремонтів енергоблоків. Раніше, у березні-квітні, вже було реалізовано два ремонти. Вкладення компанії в ремонтну кампанію на ТЕС за перші чотири місяці року, за попередніми даними, склали понад 890 млн грн.

Водночас на відновлення пошкодженого і зруйнованого ворогом обладнання теплоелектростанцій на сьогодні потрібно майже 7 млрд грн.

"Перед енергетиками стоять чергові непрості задачі. Потрібно максимально швидко відновлювати обладнання після атак ворога та ремонтувати енергоблоки, які вкрай напружено працювали цієї зими. Робити це все потрібно в умовах, коли теплова генерація буде працювати на максимумі через ремонтну кампанію на атомних блоках. Ще один серйозний виклик – гострий дефіцит ліквідності на ринку. Враховуючи ступінь пошкодження ТЕС, власних коштів на ремонти та відновлення блоків не вистачає. Тому необхідна єдина програма відновлення енергосистеми. Від повноцінності та своєчасності проведення ремонтів залежить надійність проходження Україною майбутнього опалювального сезону", - розповів генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

За підсумками минулого року на ТЕС "ДТЕК Енерго" було реалізовано 26 ремонтів енергоблоків. Інвестиції у минулорічну ремонтну кампанію склали майже 2,2 млрд грн.