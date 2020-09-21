"ДТЭК Энерго" продолжает переговоры с кредиторами о реструктуризации долга 

"ДТЭК Энерго" и ШУ "Обуховская" находится в процессе переговоров с кредиторами по условиям долгосрочной реструктуризации займов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Несмотря на все сложности, и менеджмент, и акционеры компании всегда следовали четким принципам - уважение прав кредиторов. Этих принципов компания придерживается и сегодня, в новом переговорном процессе с держателями займов", - говорится в сообщении компании.

18 сентября 2020 года Сбербанк России предъявил требование DTEK Energy B.V. к погашению просроченной задолженности и получил определение нидерландского суда о принятии обеспечительных мер в отношении некоторых активов DTEK Energy B.V. в Нидерландах.

Данные действия не оказывают влияние на текущую деятельность компании по добыче угля и производству электроэнергии. "ДТЭК Энерго" продолжает бесперебойно работать и осуществляет плановую подготовку к отопительному сезону 2020/2021 годов.

"Сегодня энергетика во многих странах мира все еще находится под влиянием пандемии коронавируса COVID 19 - потребление энергоресурсов не восстановилось в прежних объемах, ценовой спад на сырьевые товары полностью не пройден. Положение дел в Украине усугублено также локальным кризисом в отрасли. В этих условиях компания предпринимает ряд мер по стабилизации ситуации и сохранению непрерывности производственных процессов, а также по поиску решения о долгосрочной реструктуризации долга. Мы понимаем, что кредиторы в такой ситуации используют все возможные методы защиты своих интересов", - заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Напомним, в начале пандемии COVID 19 "ДТЭК Энерго" сообщил о разработке предложения о реструктуризации и обратился с просьбой к держателям еврооблигаций и банковского долга поддержать компанию в этом сложном решении.