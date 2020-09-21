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"ДТЕК Енерго" продовжує переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргу

Автор: РБК-Україна

"ДТЕК Енерго" і ШУ "Обухівська" знаходиться в процесі переговорів з кредиторами за умов довгострокової реструктуризації позик.

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Про це повідомили в прес-службі ДТЕК.

"Попри всі складнощі, і менеджмент, і акціонери компанії завжди дотримувалися чітких принципів - повага прав кредиторів. Цих принципів компанія дотримується і сьогодні, в новому переговорному процесі з власниками позик", - йдеться в повідомленні компанії.

18 вересня 2020 року Сбербанк Росії пред'явив вимогу DTEK Energy B.V. до погашення простроченої заборгованості і отримав визначення нідерландського суду про вжиття забезпечувальних заходів щодо деяких активів DTEK Energy B.V. у Нідерландах.

Дані дії не впливають на поточну діяльність компанії з видобутку вугілля і виробництва електроенергії. "ДТЕК Енерго" продовжує безперебійно працювати і здійснює планову підготовку до опалювального сезону 2020/2021 років.

"Сьогодні енергетика в багатьох країнах світу все ще знаходиться під впливом пандемії коронавірусу COVID 19 - споживання енергоресурсів не відновилося в колишніх обсягах, ціновий спад на сировинні товари повністю не пройдено. Стан справ в Україні погіршилося ще також локальною кризою в галузі. У цих умовах компанія вживає заходів щодо стабілізації ситуації і збереження безперервності виробничих процесів, а також щодо пошуку рішення по довгостроковій реструктуризації боргу. Ми розуміємо, що кредитори в такій ситуації використовують всі можливі методи захисту своїх інтересів", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, на початку пандемії COVID 19 "ДТЕК Енерго" повідомив про розробку пропозиції щодо реструктуризації та звернувся з проханням до власників єврооблігацій і банківського боргу підтримати компанію у цьому складному вирішенні.

Прогноз погоди
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