ДТЕК Енерго отримав сертифікат відповідності міжнародним екологічним стандартам

"ДТЕК Західенерго" та "ДТЕК Дніпроенерго" успішно підтвердили відповідність систем екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO 14001:2015, пройшовши перші наглядові аудити після сертифікації", - йдеться в ньому.

Зокрема, в "ДТЕК Дніпроенерго" впроваджена та ефективно функціонує система, яка відповідає вимогам ISO 14001:2015. Її відповідність була офіційно засвідчена сертифікатом, виданим міжнародним сертифікаційним органом TUV AUSTRIA.

Водночас "ДТЕК Західенерго" також має впроваджену систему екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту.

"Отримання та підтвердження міжнародних сертифікатів — це не просто формальність, а підтвердження того, що, навіть в умовах війни, безпрецедентних руйнувань теплової генерації і продовження відновлення потужностей в режимі 24/7, наші підприємства послідовно впроваджують сучасні екологічні практики на всіх рівнях. Це приклад системного підходу компанії до управління екологічними аспектами діяльності, постійного вдосконалення процесів і відповідального ставлення до впливу на довкілля", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, раніше сертифікацію на відповідність міжнародному економічному стандарту пройшла ДТЕК Мережі Ріната Ахметова.