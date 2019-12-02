"ДТЕК Енерго" направив на інвестиції та податки 15,8 млрд грн за підсумками 9 місяців

Ілюстративне фото (energo.dtek.com)

Підприємства компанії за 9 місяців 2019 року виплатили 11,6 млрд грн податків

"ДТЕК Енерго" за 9 місяців 2019 року інвестував 4,2 млрд грн на розвиток виробництва, що практично відповідає рівню аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Компанія завершила переоснащення енергоблоку №1 ДТЕК Криворізька ТЕС з антрациту на газову марку вугілля. Цей проект посилить енергетичну безпеку України, впевнені в "ДТЕК Енерго".

"ДТЕК Енерго" також зберіг виплати у центральний та місцеві бюджети на рівні аналогічного періоду минулого року. Підприємства компанії за 9 місяців 2019 року виплатили 11,6 млрд грн податків.

Зміцнення курсу національної валюти забезпечило 6,3 млрд грн позитивного ефекту на курсових різницях, тоді як за аналогічний період минулого року від курсових різниць отримано збиток в 0,6 млрд грн, зазначили в прес-службі. Всього чистий прибуток компанії за 9 місяців 2019 року склав 6,3 млрд грн, що відповідає показнику курсових різниць.

Таким чином, виробнича діяльність компанії не показала позитивного фінансового результату, що обумовлено розвитком системи регулювання нової моделі ринку електроенергії, яка сьогодні надає великі преференції іноземним виробникам, додали в "ДТЕК Енерго".

Як відомо, підприємства "ДТЕК Енерго" є найбільшими платниками податків у центральний та місцеві бюджети. За даними Державної фіскальної служби України, в топ-100 найбільших платників податків країни входять ДТЕК Павлоградвугілля, ДТЕК Добропіллявугілля, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Східенерго, ДТЕК Західенерго.