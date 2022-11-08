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"ДТЕК Енерго" допоміг забезпечити водою місцеву громаду у Донецькій області

Фото: "ДТЕК Енерго" допоміг забезпечити водою місцеву громаду у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК Енерго" профінансував побудову резервного водоводу для однієї з місцевих громад у Донецькій області. Після двох місяців практично повної відсутності водопостачання мешканці громади отримали воду з альтернативного джерела водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Через ворожі обстріли основна фільтрувальна станція, яка постачає воду громадам регіону, регулярно залишається без електроенергії і зупиняє роботу.

Влітку ситуація загострилась: обстріли почастішали, ремонтні бригади не мали змоги швидко лагодити мережі через небезпеку нових атак, а рівень води у місцевому водосховищі став критично низьким.

Місцева влада за сприяння районної військової адміністрації та фінансової підтримки компанії облаштувала резервний водовід. Кошти для закупівлі 6,5 км труб і необхідних матеріалів надав "ДТЕК Енерго", роботи виконали фахівці місцевого комунального підприємства за допомогою міської ради.

Пропускна здатність системи дозволяє подавати воду через день, тобто, 3-4 рази на тиждень. Виконати роботи встигли до опалювального сезону, щоб подавати воду і на котельні міста.

Нагадаємо, загалом група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил тероборони та гуманітарну допомогу населенню понад шістсот мільйонів гривень.

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Донецька областьВодопостачання