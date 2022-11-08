"ДТЕК Енерго" допоміг забезпечити водою місцеву громаду у Донецькій області

Через ворожі обстріли основна фільтрувальна станція, яка постачає воду громадам регіону, регулярно залишається без електроенергії і зупиняє роботу.

Влітку ситуація загострилась: обстріли почастішали, ремонтні бригади не мали змоги швидко лагодити мережі через небезпеку нових атак, а рівень води у місцевому водосховищі став критично низьким.

Місцева влада за сприяння районної військової адміністрації та фінансової підтримки компанії облаштувала резервний водовід. Кошти для закупівлі 6,5 км труб і необхідних матеріалів надав "ДТЕК Енерго", роботи виконали фахівці місцевого комунального підприємства за допомогою міської ради.

Пропускна здатність системи дозволяє подавати воду через день, тобто, 3-4 рази на тиждень. Виконати роботи встигли до опалювального сезону, щоб подавати воду і на котельні міста.

Нагадаємо, загалом група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил тероборони та гуманітарну допомогу населенню понад шістсот мільйонів гривень.