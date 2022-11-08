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"ДТЭК Энерго" помог обеспечить водой местную общину в Донецкой области

Фото: "ДТЭК Энерго" помог обеспечить водой местную общину в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК Энерго" профинансировал строительство резервного водовода для одной из местных общин в Донецкой области. После двух месяцев практически полного отсутствия водоснабжения жители общины получили воду из альтернативного источника водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Из-за вражеских обстрелов основная фильтровальная станция, снабжающая воду общинами региона, регулярно остается без электроэнергии и останавливает работу.

Летом ситуация обострилась: обстрелы участились, ремонтные бригады не могли быстро чинить сети из-за опасности новых атак, а уровень воды в местном водохранилище стал критически низким.

Местные власти при содействии районной военной администрации и финансовой поддержки компании обустроили резервный водовод. Средства для закупки 6,5 км труб и необходимых материалов предоставил "ДТЭК Энерго", работы выполнили специалисты местного коммунального предприятия с помощью городского совета.

Пропускная способность системы позволяет подавать воду через день, то есть 3-4 раза в неделю. Выполнить работы успели к отопительному сезону, чтобы подавать воду и в котельные города.

Напомним, в общей сложности группа ДТЭК направила в поддержку ВСУ, сил терробороны и гуманитарную помощь населению более шестисот миллионов гривен.

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Донецкая областьВодоснабжение