ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"ДТЕК Енерго" допоміг забезпечити водою місцеву громаду у Донецькій області

Новость на русском →
Вівторок 08 листопада 2022 19:44
"ДТЕК Енерго" допоміг забезпечити водою місцеву громаду у Донецькій області Фото: "ДТЕК Енерго" допоміг забезпечити водою місцеву громаду у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК Енерго" профінансував побудову резервного водоводу для однієї з місцевих громад у Донецькій області. Після двох місяців практично повної відсутності водопостачання мешканці громади отримали воду з альтернативного джерела водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Через ворожі обстріли основна фільтрувальна станція, яка постачає воду громадам регіону, регулярно залишається без електроенергії і зупиняє роботу.

Влітку ситуація загострилась: обстріли почастішали, ремонтні бригади не мали змоги швидко лагодити мережі через небезпеку нових атак, а рівень води у місцевому водосховищі став критично низьким.

Місцева влада за сприяння районної військової адміністрації та фінансової підтримки компанії облаштувала резервний водовід. Кошти для закупівлі 6,5 км труб і необхідних матеріалів надав "ДТЕК Енерго", роботи виконали фахівці місцевого комунального підприємства за допомогою міської ради.

Пропускна здатність системи дозволяє подавати воду через день, тобто, 3-4 рази на тиждень. Виконати роботи встигли до опалювального сезону, щоб подавати воду і на котельні міста.

Нагадаємо, загалом група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил тероборони та гуманітарну допомогу населенню понад шістсот мільйонів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Водопостачання
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів