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ДТЭК и экстренные службы круглосуточно работают над восстановлением света и газа в Буче, - мэр

Фото: энергетики круглосуточно работают над восстановлением света и газа в Буче (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК и другие экстренные службы круглосуточно работают над восстановлением электро-, газо- и водоснабжения жителям Бучи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Бучи Анатолия Федорука.

"Восстановление электроснабжения, газа или централизованного водоснабжения будет происходить этапами. И не все микрорайоны можно технически сегодня обеспечить. Но тот успех, о котором мы сообщаем, говорит о том, что мы это делаем фактически 24/7", - сказал он.

По его словам, компания ДТЭК восстановила питание центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станции пожарной службы Бучи.

Также он добавил, что ряд микрорайонов Буче пока остаются без водоснабжения, так как пока технически невозможно выполнить ремонтные работы.

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БучаЭлектроэнергия