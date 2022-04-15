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ДТЕК та екстрені служби цілодобово працюють над відновленням світла і газу в Бучі, - мер

Фото: енергетики цілодобово працюють над відновленням світла і газу в Бучі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК й інші екстрені служби цілодобово працюють над відновленням електро-, газо- та водопостачання жителям Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Бучі Анатолія Федорука.

"Відновлення електропостачання, газу чи централізованого водопостачання відбуватиметься етапами. І не всі мікрорайони можна технічно сьогодні забезпечити. Але той успіх, про який ми сповіщаємо, говорить про те, що ми це робимо фактично 24/7", - сказав він.

За його словами, компанія ДТЕК відновила живлення центральної лікарні міста, а також повернули електроенергію до резервуарів чистої води та станції пожежної служби Бучі.

Також він додав, що ряд мікрорайонів Бучі наразі залишаються без водопостачання, оскільки поки що технічно неможливо виконати ремонтні роботи.

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БучаЕлектроенергія