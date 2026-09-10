ДТЕК єдиний з України отримав міжнародну премію Global SABRE Awards 2026

Компанія ДТЕК отримала престижну міжнародну премію Global SABRE Awards 2026 за комунікаційну компанію "Світло тримається". Це єдина українська компанія, яка стала переможцем в цьому конкурсі цього року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Provoke.
Кампанія ДТЕК "Світло тримається" (The Light Holds On) стала одним із 40 переможців Global SABRE Awards 2026.
Організатори відібрали їх серед понад 5,5 тисячі заявок, поданих на SABRE Awards з більш ніж 60 країн світу.
Зокрема, кампанія "Світло тримається" включала в себе виконання хором музичної композиції "Щедрик" на зруйнованій російськими обстрілами теплоелектростанції, проекцію світлової інсталяції на монумент "Батьківщина-мати" та встановлення новорічної ялинки з форм енергетиків біля кафе "Завертайло" на Софіївській площі в Києві.
Global SABRE Awards відзначає найкращі комунікаційні кампанії з різних регіонів світу.
До глобального списку потрапляють проєкти, які раніше були представлені в регіональних конкурсах SABRE Awards в Америці, Європі, на Близькому Сході, в Африці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав дві престижні міжнародні нагороди SABRE за комунікаційну кампанію "Світло тримається".