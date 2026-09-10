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ДТЭК единственный из Украины получил международную премию Global SABRE Awards 2026

17:15 10.09.2026 Чт
1 мин
Кампания ДТЭК "Свет держится" вошла в лучшие коммуникационные кампании мира
aimg Сергей Новиков
ДТЭК получил международную премию Global SABRE Awards 2026 (фото: provokemedia.com)

Компания ДТЭК получила престижную международную премию Global SABRE Awards 2026 за коммуникационную компанию "Свет держится". Это единственная украинская компания, ставшая победителем в этом конкурсе в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Provoke.

Кампания ДТЭК "Свет держится" (The Light Holds On) стала одним из 40 победителей Global SABRE Awards 2026.

Организаторы отобрали их среди более 5,5 тысяч заявок, поданных на SABRE Awards из более чем 60 стран мира.

В частности, кампания "Свет держится" включала в себя исполнение хором музыкальной композиции "Щедрик" на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции, проекцию световой инсталляции на монумент "Батькивщина-мать" и установку новогодней елки из форм энергетиков возле кафе "Завертайло" на Софьи.

Что известно о премии

Global SABRE Awards отмечает лучшие коммуникационные кампании из разных регионов мира.

В глобальный список попадают проекты, ранее представленные в региональных конкурсах SABRE Awards в Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил две престижные международные награды SABRE за коммуникационную кампанию "Свет держится".

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