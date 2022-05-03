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ДТЭК и другие частные компании обеспечили восстановление критической инфраструктуры Бучи, - мэр

Фото: ДТЭК и другие частные компании обеспечили восстановление критической инфраструктуры Бучи (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК вместе с другими частными компаниями обеспечивают восстановление критической инфраструктуры в освобожденной от российских оккупантов Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу города Анатолия Федорука.

"За месяц нам удалось совместно с компаниями ДТЭК, Облгаз, Комуналгаз, частными предприятиями, волонтерами, партнерами, в том числе и заграницей, не только из Украины, обеспечить восстановление критической инфраструктуры", - сказал он.

Федорук добавил, что практически все населенные пункты Бучанской общины имеют газ, свет и централизованное водоснабжение.

"Конечно есть определенные проблемы там, где повреждено настолько, что для восстановления понадобится определенное время, поэтому работаем над решением этих вопросов", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова рассчитывают полностью восстановить электроснабжение всех потребителей в Киевской области до 1 июня.

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ДТЭКБуча