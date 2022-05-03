ДТЕК й інші приватні компанії забезпечили відновлення критичної інфраструктури Бучі, - мер

"За місяць нам вдалося спільно із компаніями ДТЕК, Облгаз, Комуналгаз, приватними підприємствами, волонтерами, партнерами, в тому числі і закордоном, не лише з України, забезпечити відновлення критичної інфраструктури", - сказав він.

Федорук додав, що практично всі населені пункти бучанської громади мають газ, світло та централізоване водопостачання.

"Звичайно є певні проблеми там, де ушкоджено настільки, що для відновлення знадобиться певний час, тож працюємо над вирішенням цих питань", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова розраховують повністю відновити електропостачання всіх споживачів Київської області до 1 червня.