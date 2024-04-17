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ДТЕК допоміг ЗСУ звести майже 30 км захисних укріплень у Донецькій області

Середа 17 квітня 2024 16:41
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ДТЕК допоміг ЗСУ звести майже 30 км захисних укріплень у Донецькій області Фото: ДТЕК допоміг ЗСУ звести майже 30 км захисних укріплень на Донеччині (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК допомогла українським воїнам встановити 26 км захисних укріплень у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

З грудня минулого року ДТЕК надає українським захисникам допомогу з будівництва та облаштування захисних фортифікацій на Донецькому напрямку.

Мова йде про надання різних матеріалів, а також оплати послуг спеціальної техніки для спорудження укріплень. Завдяки цій допомозі було зведено близько 100 фортифікаційних споруд, а загальна протяжність захисних укріплень склала близько 26 км.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії ДТЕК Ріната Ахметова спрямував на підтримку ЗСУ й гуманітарні цілі близько 1,3 млрд грн.

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Донецька область ДТЕК
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