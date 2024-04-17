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ДТЭК помог ВСУ построить почти 30 км защитных укреплений в Донецкой области

Среда 17 апреля 2024 16:41
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ДТЭК помог ВСУ построить почти 30 км защитных укреплений в Донецкой области Фото: ДТЭК помог ВСУ построить почти 30 км защитных укреплений на Донетчине (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК помогла украинским воинам установить 26 км защитных укреплений в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

С декабря прошлого года ДТЭК оказывает украинским защитникам помощь в строительстве и обустройстве защитных фортификаций на Донецком направлении.

Речь идет о предоставлении различных материалов, а также оплате услуг специальной техники для постройки укреплений. Благодаря этой помощи возведено около 100 фортификационных сооружений, а общая протяженность защитных укреплений составила около 26 км.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России ДТЭК Рината Ахметова направил в поддержку ВСУ и гуманитарные цели около 1,3 млрд грн.

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Донецкая область ДТЭК
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