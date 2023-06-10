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ДТЕК допоміг придбати бронеавтомобіль для харківських спецпризначенців

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Субота 10 червня 2023 19:50
ДТЕК допоміг придбати бронеавтомобіль для харківських спецпризначенців Фото: ДТЕК допоміг придбати бронеавтомобіль для харківських спецпризначенців (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

ДТЕК відгукнувся на звернення голови Харківської ОВА та допоміг купити бронеавтомобіль "Козак 5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

До придбання спецтранспорту долучилося ще кілька компаній, які входять до Асоціації газовидобувних компаній України.

У компанії повідомляють, що 9 червня бронеавтомобіль був переданий підрозділу спецпризначення харківської Нацполіції, який виконує бойові завдання разом із бійцями ЗСУ.

"Сьогодні передали спецпідрозділу КОРД сучасний броньований автомобіль "Козак". Такі спеціалізовані авто забезпечують надійний захист особового складу та є незамінними для вирішення завдань, покладених на наших спецпризначенців. Дякую всім меценатам, які об’єдналися та профінансували цей проект", - зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Броньований спецтранспорт вартістю 12 млн грн враховує всі потреби підрозділу і від сьогодні 9-місне авто допомагає зберегти життя захисників України під час виконання бойових завдань.

"Від початку повномасштабної війни всі бізнеси ДТЕК активно долучилися до допомоги Збройним силам. Ми ніколи не залишалися осторонь і продовжимо надавати всебічну підтримку аж до повної перемоги України", - наголошують у компанії.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення група ДТЕК спрямувала понад 920 млн грн на допомогу військовим та на гуманітарні цілі.

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