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ДТЭК помог приобрести бронеавтомобиль для харьковских спецназовцев

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Суббота 10 июня 2023 19:50
ДТЭК помог приобрести бронеавтомобиль для харьковских спецназовцев Фото: ДТЭК помог приобрести бронеавтомобиль для харьковских спецназовцев (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

ДТЭК откликнулся на обращение председателя Харьковской ОВА и помог купить бронеавтомобиль "Казак 5".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

К приобретению спецтранспорта присоединились еще несколько компаний, входящих в Ассоциацию газодобывающих компаний Украины.

В компании сообщают, что 9 июня бронеавтомобиль был передан подразделению спецназначения харьковской Нацполиции, выполняющему боевые задания вместе с бойцами ВСУ.

"Сегодня передали спецподразделения КОРД современный бронированный автомобиль "Козак". Такие специализированные авто обеспечивают надежную защиту личного состава и являются незаменимыми для решения задач, возложенных на наших спецназовцев. Спасибо всем меценатам, которые объединились и профинансировали этот проект", - отметил председатель Харьковской ова Олег Синегубов.

Бронированный спецтранспорт стоимостью 12 млн грн учитывает все потребности подразделения и сегодня 9-местное авто помогает сохранить жизнь защитников Украины во время выполнения боевых задач.

"С начала полномасштабной войны все бизнесы ДТЭК активно приобщились к помощи Вооруженным силам. Мы никогда не оставались в стороне и продолжим оказывать всестороннюю поддержку вплоть до полной победы Украины", - отмечают в компании.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения группа ДТЭК направила более 920 млн грн в помощь военным и на гуманитарные цели.

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ДТЭК
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