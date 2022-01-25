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ДТЭК дополнительно задействовал три энергоблока ТЭС из-за остановки атомных энергоблоков

Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК из-за аварийного отключения двух энергоблоков АЭС дополнительно задействовала три энергоблока ТЭС для покрытия дефицита в украинской энергосистеме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В очередной раз поддерживаем украинскую энергосистему в пике потребления и дефицита мощностей. Причиной тому стал временный вывод 25 января двух атомных блоков на ХАЭС (№1) и ЗАЭС (№4, сейчас разгружается). Поэтому для сглаживания пиков и компенсации мощностей в системе, были привлечены энергоблоки №8 и №9 Бурштынской ТЭС, также будет задействован блок №3 Криворожской ТЭС", - сообщили в компании.

Два блока Бурштынской ТЭС компания ДТЭК перевела на работу с Бурштынского энергоострова в ОЭС Украины.

"Да, в 7 часов утра оперативный персонал Бурштынской ТЭС, по команде НЭК "Укрэнерго", перефиксировал блок №9, а в 10 часов - блок №8 из Бурштынского энергоострова в ОЭС Украины, оставив в острове 7 энергоблоков из 9-ти", - объяснили в компании.

Напомним, 25 января из-за действия автоматики от энергосистемы отключен 1-й энергоблок Хмельницкой АЭС. Также из-за разгерметизации трубопровода ожидается остановка энергоблока №4 Запорожской АЭС.

Как сообщалось, ранее компания ДТЭК Рината Ахметова возобновила аварийные поставки электроэнергии с Добротворской ТЭС для поддержания стабильной работы энергосистемы Польши.

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ДТЭК