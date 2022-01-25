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ДТЕК додатково задіяв три енергоблоки ТЕС через зупинку атомних енергоблоків

Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК через аварійне відключення двох енергоблоків АЕС додатково задіяла три енергоблоки ТЕС для покриття дефіциту в українській енергосистемі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"В черговий раз підтримуємо українську енергосистему в піки споживання і дефіциту потужностей. Причиною цьому стало тимчасове виведення 25 січня двох атомних блоків на ХАЕС (№1) та ЗАЕС (№4, наразі розвантажується). Тож для згладжування піків та компенсації потужностей в системі, були залучені енергоблоки №8 та №9 Бурштинської ТЕС, також буде залучений блок №3 Криворізької ТЕС", - повідомили в компанії.

Два блоки Бурштинської ТЕС компанія ДТЕК перевела на роботу с Бурштинського енергоострова в ОЕС України.

"Так, о 7 год. ранку оперативний персонал Бурштинської ТЕС, по команді НЕК "Укренерго", перефіксував блок №9, а о 10 год. - блок №8 з Бурштинського енергоострова в ОЕС України, залишивши в острові 7 енергоблоків з 9-ти", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, 25 січня через дію автоматики від енергосистеми відключений енергоблок №1 Хмельницької АЕС. Також через розгерметизацію трубопровода очікується зупинка енергоблоку №4 Запорізької АЕС.

Як повідомлялося, раніше компанія ДТЕК Ріната Ахметова відновила аварійне постачання електроенергії з Добротвірської ТЕС для підтримки стабільної роботи енергосистеми Польщі.

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ДТЕК