ДТЕК долучився до системи обліку часток Національного депозитарію: про що йдеться

Частки компаній, що входять в Групу ДТЕК, були внесені в облікову систему Національного депозитарію України (НДУ). Зараз до нього вже приєдналися 44 товариства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного депозитарію України (НДУ).

"Обсяг часток, що переводяться до облікової системи часток Центрального депозитарію, постійно зростає. Черговим підтвердженням цього стало приєднання компанії, що входить до складу групи ДТЕК - найбільшого приватного інвестора в енергетичний сектор України", - йдеться в ньому.

Зазначається, що зараз до облікової системи часток Центрального депозитарію вже приєдналися 44 товариства, відкрито 122 рахунки учасників, на яких обліковуються частки таких товариств загальною вартістю майже 3,33 млрд грн.

"Наша компанія завжди відкрита до конструктивних новацій. Приєднання до системи обліку часток Центрального депозитарію надає додаткові гарантії безпеки прав власності, а також забезпечує більш ефективне управління активами, які тепер обліковуються в єдиній установі", - зазначив представник групи ДТЕК.