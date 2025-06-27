ДТЭК присоединился к системе учета долей Национального депозитария: о чем идет речь
Доли компаний, входящих в Группу ДТЭК, были внесены в учетную систему Национального депозитария Украины (НДУ). Сейчас к нему уже присоединились 44 общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального депозитария Украины (НДУ).
"Объем долей, переводимых в учетную систему долей Центрального депозитария, постоянно растет. Очередным подтверждением этого стало присоединение компании, входящей в состав группы ДТЭК - крупнейшего частного инвестора в энергетический сектор Украины", - говорится в нем.
Отмечается, что сейчас к учетной системе долей Центрального депозитария уже присоединились 44 общества, открыто 122 счета участников, на которых учитываются доли таких обществ общей стоимостью почти 3,33 млрд грн.
"Наша компания всегда открыта к конструктивным новациям. Присоединение к системе учета долей Центрального депозитария предоставляет дополнительные гарантии безопасности прав собственности, а также обеспечивает более эффективное управление активами, которые теперь учитываются в едином учреждении", - отметил представитель группы ДТЭК.
Как сообщалось еще в 2011 году Центральный депозитарий Украины будет создан на базе Национального депозитария. На тот момент уже был утвержден организационный комитет и план мероприятий по созданию Центрального депозитария.
Также в плане мероприятий создания Центрального депозитария говорилось о передаче государственных ценных бумаг НБУ в НДУ, а также принятие новой редакции закона о национальной депозитарной системе.
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