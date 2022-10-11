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ДТЕК за добу після ракетної атаки повністю відновив електропостачання в 41 населеному пункті

Фото: ДТЕК за добу після ракетної атаки повністю відновив електропостачання в 41 населеному пункті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Енергетики Донеччини та Дніпропетровщини за добу після терористичної ракетної атаки РФ повністю відновили електропостачання в 41 населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Енергетики приступили до аварійних робіт одразу, як отримали дозвіл на них від ДСНС та військових. 18 тисяч домівок вдалося заживити до 17:00 того ж дня. Ще майже 7 тисяч - до ранку 11 жовтня", - повідомляють в ДТЕК.

Загалом протягом доби фахівцям енергокомпанії вдалося відновити роботу електромереж для понад 29 тисяч родин у 37 населених пунктах Криворізького та Нікопольського району Дніпропетровської області.

Крім того, на Донеччині повернули світло в майже 1000 осель в 4 населених пунктах Бахмутської, Торецької, Авдіївської громад.

Без електропостачання наразі залишається ще 2 населених пункта Дніпропетровщини та 83 населених пункта Донеччини. Енергетики стверджують, що роблять все можливе, щоб повернути світло мешканцям у найкоротші терміни.

Для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, російські окупанти другий день продовжують обстріли української енергетичної інфраструктури.

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