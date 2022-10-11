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ДТЭК через сутки после ракетной атаки полностью возобновил электроснабжение в 41 населенном пункте

Фото: ДТЭК через сутки после ракетной атаки полностью возобновил электроснабжение в 41 населенном пункте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Энергетики Донбасса и Днепропетровской области через сутки после террористической ракетной атаки РФ полностью возобновили электроснабжение в 41 населенном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Энергетики приступили к аварийным работам сразу, как получили разрешение на них от ГСЧС и военных. 18 тысяч домов удалось заживить до 17:00 того же дня. Еще почти 7 тысяч - до утра 11 октября", - сообщают в ДТЭК.

Всего за сутки специалистам энергокомпании удалось возобновить работу электросетей для более 29 тысяч семей в 37 населенных пунктах Криворожского и Никопольского района Днепропетровской области.

Кроме того, в Донецкой области вернули свет в почти 1000 домов в 4 населенных пунктах Бахмутской, Торецкой, Авдеевской общин.

Без электроснабжения остается еще 2 населенных пункта Днепропетровской области и 83 населенных пункта Донецкой. Энергетики утверждают, что делают все возможное, чтобы вернуть свет жителям в кратчайшие сроки.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, российские оккупанты второй день продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

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