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ДТЕК у Дніпропетровській області відремонтував до зими понад 900 км ліній

Субота 16 вересня 2023 17:12
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ДТЕК у Дніпропетровській області відремонтував до зими понад 900 км ліній Фото: ДТЕК у Дніпропетровській області відремонтував до зими понад 900 км ліній (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Енергетики ДТЕК капітально відремонтували та реконструювали до зими 933 кілометри електроліній та 142 енергооб’єкта Дніпропетровщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Наразі область готова до різних сценаріїв. Ми розуміємо, що ворог може відновити спроби зруйнувати нашу енергосистему, обстрілюючи обʼєкти критичної інфраструктури. Саме тому зараз енергетиками проводяться усі необхідні поточні ремонти, забезпечуються захистом усі підстанції, посилюється стійкість та надійність електромереж. Головна мета - зробити все, щоб електромережі були готові до викликів зими", - зазначив керівник компанії ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук під час наради у Дніпропетровській облраді.

Енергетики компанії вже відремонтували та реконструювали 933 км електроліній, а також 142 підстанції та розподільчі пункти різного рівня напруги. Розчистили від гілок та сухих дерев понад 2300 км повітряних ліній.

Серед масштабних проєктів реконструкції - велика підстанція у Дніпрі. А також нова підземна кабельна лінія 150 кВ на одному з житлових масивів міста, яка забезпечуватиме електропостачання майже для 80 тисяч родин.

Нагадаємо, раніше цього тижня в ДТЕК заявили, що планують імпортувати близько 210 тис. тонн вугілля з Польщі для надійнішого проходження тепловою генерацією осінньо-зимового періоду.

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ДТЕК Дніпропетровська область
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