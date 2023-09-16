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ДТЭК в Днепропетровской области отремонтировал к зиме более 900 км линий

Суббота 16 сентября 2023 17:12
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ДТЭК в Днепропетровской области отремонтировал к зиме более 900 км линий Фото: ДТЭК в Днепропетровской области отремонтировал к зиме более 900 км линий (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Энергетики ДТЭК капитально отремонтировали и реконструировали до зимы 933 километра электролиний и 142 энергообъекта Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Пока область готова к разным сценариям. Мы понимаем, что враг может восстановить попытки разрушить нашу энергосистему, обстреливая объекты критической инфраструктуры. Именно поэтому сейчас энергетиками проводятся все необходимые текущие ремонты, обеспечиваются защитой все подстанции, усиливается устойчивость и надежность электросетей. Главная цель - сделать все, чтобы электросети были готовы к вызовам зимы", - отметил руководитель компании ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук на совещании в Днепропетровском облсовете.

Энергетики компании уже отремонтировали и реконструировали 933 км электролиний, а также 142 подстанции и распределительные пункты разного уровня напряжения. Расчистили от веток и сухих деревьев более 2300 километров воздушных линий.

Среди масштабных проектов реконструкции – большая подстанция в Днепре. А также новая подземная кабельная линия 150 кВ на одном из жилых массивов города, обеспечивающая электроснабжение почти для 80 тысяч семей.

Напомним, ранее на этой неделе в ДТЭК заявили, что планируют импортировать около 210 тыс. тонн угля из Польши для более надежного прохождения тепловой генерацией осенне-зимнего периода.

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ДТЭК Днепропетровская область
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