ДТЭК делает все возможное, чтобы сохранить добычу угля и газа на уровне 2021 года, - Тимченко

"Добыча угля стараемся сохранить на прошлогоднем уровне... Также делаем все возможное для того, чтобы сохранить добычу на прошлогоднем уровне", - сказал он.

Тимченко добавил, что сейчас приоритет компании - энергобезопасность государства.

"Сегодня главное в Украине - энергобезопасность. Мы будем добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько это будет нужно государству с точки зрения энергетической безопасности. Сейчас это приоритетная задача", - подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года будет самым сложным за все время независимости Украины.